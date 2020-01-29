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إصابة يابانيين اثنين تم إجلاؤهما من مدينة ووهان الصينية بالالتهاب الرئوي

12:12 م الأربعاء 29 يناير 2020
إصابة يابانيين اثنين تم إجلاؤهما من مدينة ووهان الصينية بالالتهاب الرئوي

صورة تعبيرية

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت حكومة طوكيو أن اثنين من المواطنين اليابانيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية اليوم الأربعاء، تبين إصابتهما بالالتهاب الرئوي بعد نقلهما إلى مستشفى في طوكيو.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم إن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة أعادت المجموعة الأولى المكونة من 206 أشخاص من المدينة الصينية، مركز التفشي القاتل للفيروس، صباح اليوم.

والمريضان، وهما في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، من بين خمسة أشخاص، تم إرسالهم إلى المستشفيات بسبب أعراض تشمل الحمى أو السعال.

وتجري السلطات اختبارات للأشخاص الخمسة للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المتحور الجديد.

الالتهاب الرئوي طوكيو اليابان فيروس كورونا الصين مدينة ووهان

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