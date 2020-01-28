اليابان تعتزم إعادة 200 من مواطنيها في ووهان الصينية بسبب "كورونا"

طوكيو- (د ب أ):

قالت الحكومة اليابانية، إنها سترسل طائرة إلى مدينة ووهان بوسط الصين، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، لإعادة نحو 200 مواطن ياباني هناك، وسط تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن الحكومة سترسل أطباء وممرضات ومسؤولي حجر صحي إلى هؤلاء المواطنين اليابانيين، لإجراء فحوصات طبية لهم على متن الطائرة.

وقال وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، إنه من المقرر أن تعود الطائرة إلى اليابان غدًا الأربعاء.

وأضاف أن الحكومة سترسل مزيدًا من الطائرات بسبب رغبة إجمالي 650 يابانيًا يقيمون في ووهان، في العودة إلى بلادهم.