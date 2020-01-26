زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إقليم خوخوي الأرجنتيني

واشنطن - (د ب أ)

ضرب اليوم الأحد، زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر للزلازل، إقليم خوخوى في أقصى الطرف الشمالي الغربي للأرجنتين، على الحدود مع تشيلي وبوليفيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وتم رصده عند التقاء خط عرض 02ر22 درجة جنوبا وخط طول 89ر65 درجة غربًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.