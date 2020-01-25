قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون التوصل لاتفاق بشأن الموازنة الشهر المقبل

بروكسل - (د ب أ)

دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى عقد قمة خاصة لقادة الاتحاد الأوروبي يوم 20 فبراير المقبل بهدف التوصل لاتفاق بشأن الموازنة المشتركة طويلة المدى للفترة من 2021 حتى 2027.

وكتب ميشيل في رسالة اليوم السبت لقادة العواصم الأوروبية: "حان الوقت للتوصل لاتفاق .. جميع الأطراف بحاجة إلى إظهار روح التسوية".

وعادة ما تكون المفاوضات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي أمر شاق، حيث تضغط الدول الأعضاء من أجل المزيد من الإنفاق في المجالات التي تهمها ولكنها تقاوم التقدم بإسهامات كبيرة.

وتسعى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى مزيد من المساهمات الطموحة بنسبة 11ر1% و3ر1 على التوالي كحصة من الدخل القومي الإجمالي.

لكن دولا مثل ألمانيا والنمسا وهولندا ترغب في نسبة أقصاها 1%.

ويتعين على جميع الأطراف الاتفاق على الموازنة.