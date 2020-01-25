الحوثيون يعدمون شيخًا قبليًا رفض التعاون معهم

عدن - أ ش أ

أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، شيخًا قبليًا في محافظة إب وسط اليمن، لرفضه التعاون مع الميليشيات في أغراض عسكرية.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصدر قوله، إن "الميليشيات الحوثية طالبت الشيخ القبلي عبده محمد الوعيل، الذي ينحدر من مديرية النادرة بمحافظة إب، بإمدادها بالمال والأفراد للقتال إلا أنه رفض ذلك، مضيفة "أن الميليشيا أقدمت على إعدام الوعيل بعد تيقنها من عدم جدوى المحاولات معه، وهو واحد ضمن المئات الذين أعدموا بالأسلوب الحوثي ذاته خلال الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية تكبدت مؤخرًا، على أكثر من محور قتالي، خسائر باهظة على أيدي قوات الشرعية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن بدائل لتعويض النزيف الذي أجهدها في جبهات القتال.