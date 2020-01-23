أكثر الكلمات إنتشاراً

معرض الكتاب 25 يناير الطقس مونديال قطر مؤتمر برلين سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

صحيفة كويتية: السودان يسحب سفيره المُرشح لدى الكويت

02:59 م الخميس 23 يناير 2020
صحيفة كويتية: السودان يسحب سفيره المُرشح لدى الكويت

السودان

الكويت - أ ش أ

كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن قيام الحكومة السودانية بسحب سفيرها المرشح لدى الكويت الدكتور أحمد حسن أحمد، ضمن عدد من السفراء المحسوبين على النظام السابق الذين سحبتهم الحكومة الجديدة من بعثاتها بالخارج.

وقالت مصادر دبلوماسية كويتية –في تصريحات للصحيفة اليوم الخميس– إنه من المقرر أن تسمي الحكومة السودانية سفراء جددا خلال الفترة المقبلة، خلفا للذين سحبتهم مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن السفير السوداني المرشح لدى الكويت الدكتور أحمد حسن أحمد، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الكويتية فقط في 29 يوليو الماضي.

هذا المحتوى من

السودان الكويت الحكومة السودانية سفراء النظام السابق

الخبر التالى:

السعودية والأمم المتحدة تبحثان سبل دعم العمل الإنساني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل توقيع روايته.. وفاة كاتب شاب بمعرض الكتاب