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أنباء عن نقل عمر البشير إلى مستشفى أم درمان

09:00 م الأربعاء 22 يناير 2020
أنباء عن نقل عمر البشير إلى مستشفى أم درمان

الرئيس السابق عمر البشير

وكالات

ذكرت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، نقلاً عن وسائل إعلام سودانية محلية، أن الرئيس المخلوع عمر البشير، نقل إلى مستشفى أم درمان.

وفي 14 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الجنائية الخاصة في الخرطوم، بسجن الرئيس السودانى السابق عمر البشير، 10 سنوات فى قضايا فساد مالي، وأسقط الحكم نظرًا لتجاوزه عمر السبعين عامًا.

ومنذ أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.

عمر البشير مستشفى أم درمان السودان

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