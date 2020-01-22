تضاعف وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 17 شخصًا في الصين
06:02 م الأربعاء 22 يناير 2020
بكين - (د ب أ)
تضاعفت حصيلة الوفيات، بسبب فيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، إلى 17 شخصًا في الصين.
جاء ذلك وفقا لما أكدته اليوم الأربعاء حكومة إقليم هوبي المتضررة بقوة من الفيروس.
وكانت بيانات صادرة في وقت سابق أشارت إلى أن عدد الوفيات تسع فقط.
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