أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تضاعف وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 17 شخصًا في الصين

06:02 م الأربعاء 22 يناير 2020
تضاعف وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 17 شخصًا في الصين

بكين - (د ب أ)

تضاعفت حصيلة الوفيات، بسبب فيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، إلى 17 شخصًا في الصين.

جاء ذلك وفقا لما أكدته اليوم الأربعاء حكومة إقليم هوبي المتضررة بقوة من الفيروس.

وكانت بيانات صادرة في وقت سابق أشارت إلى أن عدد الوفيات تسع فقط.

فيروس كورونا الصين

الخبر التالى:

وزراء خارجية 6 دول يناقشون في الجزائر الأزمة الليبية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد مفاوضات واشنطن.. توجيه جديد من السيسي بشأن مفاوضات سد النهضة