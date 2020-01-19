على هامش مؤتمر برلين..شكري يبحث أزمة ليبيا مع وزير إيطالي ومسؤول أوروبي

القاهرة- وكالات:

عقد سامح شكري وزير الخارجية، الأحد، لقاءً مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، وذلك على هامش قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها مُستجدات الأزمة الليبية.

وأشار إلى أنه تم بحث سُبل دفع مسار برلين السياسي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة؛ تتضمن تعزيز جهود محاربة الإرهاب ووقف مظاهر الفوضى والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، بحسب بيان نُشر على الصفحة الرسمية للخارجية على فيسبوك.

كما بحث شكري تعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية، في لقاء ثانٍ مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

وتناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة.

ويهدف مؤتمر برلين المُزمع انطلاقه اليوم الأحد لوضع حد للاقتتال المُستمر في ليبيا منذ أشهر، والوصول إلى اتفاق سلام يمنع من تحوّل ليبيا إلى "سوريا جديدة".