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الصليب الأحمر اللبناني: 30 مصابًا جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بيروت

06:04 م السبت 18 يناير 2020
الصليب الأحمر اللبناني: 30 مصابًا جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بيروت

الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بيروت

وكالات

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، أن 5 من فرقه تعمل على الأرض في مظاهرة وسط بيروت، على إسعاف المصابين ونقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، وجود 30 إصابة على الأقل، في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاشتباكات المندلعة وسط بيروت.

أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نقل عددًا من مصابي الاشتباكات التي اندلع اليوم السبت، أمام مجلس النواب، بين المتظاهرين وقوات الأمن المدعومة بقوات مكافحة الشغب.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من أمام مجلس النواب اللبناني.

وطالبت الشرطة، المتظاهرين السلميين بالابتعاد عن أماكن الاشتباكات التي وصفتها بأماكن "أعمال الشغب" وسط بيروت حفاظا على سلامتهم.

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