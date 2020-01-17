دولة الاحتلال : ابطال مفعول قنبلة ملصقة ببالونات تم اطلاقها من غزة

غزة- (د ب أ):

قام خبراء مفرقعات تابعون للشرطة الإسرائيلية بابطال مفعول قنبلة أنبوبية كانت متصلة بمجموعة من البالونات تم اطلاقها، اليوم الجمعة، من قطاع غزة وعثر عليها في مدينة أشدود جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعلنت أن عدة بالونات حارقة تم اطلاقها من غزة سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة أشدود اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد اطلاق قذائف وبالونات حارقة امس الخميس وأول امس الاربعاء من القطاع إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وردت دولة الاحتلال بقصف بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونددت حماس بالقصف الإسرائيلي واعتبرته "استمرارا للعدوان الذي لا يكاد يتوقف على القطاع.