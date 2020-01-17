لأول مرة منذ 8 سنوات.. خامنئي يؤم المُصلين ويخطب خطبة "مصيرية"

القاهرة- (مصراوي):

يؤم المرشد الإيراني علي خامنئي المصلين في صلاة الجمعة اليوم في طهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، ويخطب خطبة يصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وتأتي خامنئي في خضم توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية بوينج الذي أسفر عن مقتل 176 راكبًا كانوا على متنها أغلبهم يحمل الجنسية الإيرانية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مصيرية الخطبة، باعتبارها ستحدد ملامح سياسات النظام الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

يُشار إلى أن آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.