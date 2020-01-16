الإليزيه: ماكرون سيُشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

باريس- (د ب أ):

أعلن الإليزيه، الخميس ، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا الأحد القادم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن بيان للإليزيه، أن اتصالا هاتفيا جرى بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح الخميس.

وكانت ألمانيا أعلنت دعوة مصر والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا والجزائر لحضور المؤتم، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من فشل محادثات استضافتها موسكو، برعاية روسية تركية، في محاولة لتثبيت وقفٍ لإطلاق النار والمضي للتوصل لتسوية سياسية.