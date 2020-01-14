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ترامب يزور الهند لأول مرة الشهر المقبل

12:57 م الثلاثاء 14 يناير 2020
ترامب يزور الهند لأول مرة الشهر المقبل

دونالد ترامب

القاهرة- (وكالات):

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القيام بأول زيارة له للهند في فبراير المقبل، حسب تصريح مسؤول في الحكومة الهندية لوكالة بلومبرج الإخبارية.

وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة والهند على اتصال لتحديد موعد الزيارة المناسب للطرفين.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الهند احتجاجات مستمرة بشأن قانون الجنسية، كما تواجه توترا مع جارتها باكستان بعد قرار الحكومة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

وكانت باكستان أعلنت في وقت سابق أن اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، يهدد استقرار العراق وإيران ويدفع المنطقة برمتها نحو حرب جديدة، مشددة على أنها لن تسمح لأي طرف بجرها إلى نزاع إقليمي جديد.

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