إعلام: اعتقال السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات

وكالات:

ذكر موقع "إيران انترناشونال"، اعتقال السفير البريطاني في طهران، لعدة ساعات، لمشاركته في الاحتجاجات الطلابية أمام جامعة أمير كبير، في العاصمة طهران.

ونقل الموقع عن وكالة تسنيم للأنباء، أن السفير البريطاني كان أمام جامعة أمير كبير، وحاضرًا في المسيرات التي انطلقت للاحتجاج على تورط الحرس الثوري في إسقاط الطائرة الأوكرانية الأربعاء الماضي، غرب إيران، ما أسفر عن مصرع 176 شخصًا، ما تسبب في اعتقاله، ومن ثم إطلاق سراحه بعد ساعات.

بعد ساعات من إعلان قيادي بالحرس الثوري مسؤولية إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء الماضي غرب إيران، خرج عددًا من الطلاب الإيرانيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام جامعة أمير كبير بالعاصمة.

سرعان ما تجمع أعداد من المتظاهرين في أكثر من ناحية بالعاصمة الإيرانية، للاحتجاج على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية ما أدى إلى مصرع 176 شخصًا كانوا على متنها، من بينهم إيرانيون.

وقالت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أميركية في العراق، أطلقت صاروخًا صوب الطائرة عن طريق الخطأ.