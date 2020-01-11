واشنطن: الشعب الإيراني مستاء من كذب نظامه

وكالات

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن صوت الشعب الإيراني واضح وهو مستاء من كذب نظام المرشد علي خامنئي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بومبيو، في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم السبت: "الشعب الإيراني سئم من وحشية ميليشيات الحرس الثوري وفساده".

وأضاف: "نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلاً أفضل".

وفي وقت سابق من اليوم، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورًا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيًا بالعاصمة طهران، احتجاجًا على إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.