أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

واشنطن: الشعب الإيراني مستاء من كذب نظامه

09:44 م السبت 11 يناير 2020
واشنطن: الشعب الإيراني مستاء من كذب نظامه

مايك بومبيو

وكالات

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن صوت الشعب الإيراني واضح وهو مستاء من كذب نظام المرشد علي خامنئي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بومبيو، في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم السبت: "الشعب الإيراني سئم من وحشية ميليشيات الحرس الثوري وفساده".

وأضاف: "نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلاً أفضل".

وفي وقت سابق من اليوم، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورًا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيًا بالعاصمة طهران، احتجاجًا على إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

مايك بومبيو إيران واشنطن أمريكا الحرس الثوري الإيراني

الخبر التالى:

أوكرانيا تدفع 8.3 آلاف دولار لكل أسرة متضررة من حادث الطائرة المنكوبة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد