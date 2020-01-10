زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق إيران

طهران - أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرق إيران، اليوم الجمعة، على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن الزلزال ضرب مدينة سنكان خواف بمحافظة خراسان الرضوية.

ولم يرد أي تقارير حول حجم خسائر وأضرار محتملة للزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة خواف الحدودية في 2 يناير الجاري، وأسفرت عن أضرار طفيفة في 8 قرى مجاورة لهذه المنطقة.