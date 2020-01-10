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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق إيران

02:32 م الجمعة 10 يناير 2020
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق إيران

زلزال _أرشيفية

طهران - أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرق إيران، اليوم الجمعة، على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن الزلزال ضرب مدينة سنكان خواف بمحافظة خراسان الرضوية.

ولم يرد أي تقارير حول حجم خسائر وأضرار محتملة للزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة خواف الحدودية في 2 يناير الجاري، وأسفرت عن أضرار طفيفة في 8 قرى مجاورة لهذه المنطقة.

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زلزال إيران طهران مدينة سنكان خواف

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