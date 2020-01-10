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طائرة لوفتهانزا متوجهة لطهران تعود إلى فرانكفورت بعيد إقلاعها في إجراء "وقائي"

11:56 ص الجمعة 10 يناير 2020
طائرة لوفتهانزا متوجهة لطهران تعود إلى فرانكفورت بعيد إقلاعها في إجراء "وقائي"

طائرة ايرباص تابعة لشركة لوفتهانزا لدى اقلاعها من

طهران- (أ ف ب):

أعلنت ناطقة باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أن واحدة من طائراتها كانت تقوم برحلة بين فرانكفورت وطهران عادت أدراجها بعد ساعة من إقلاعها الخميس في إجراء "وقائي" لأسباب "امنية" في "المجال الجوي لمطار" العاصمة الإيرانية.

وقالت الناطقة لوكالة فرانس برس إن الرحلة رقم "ال اتش 600" اقلعت مساء الخميس من فرانكفورت وعادت بعد نحو ساعة على ذلك "في إجراء محض وقائي".

وجاء هذا الإعلان بعيد تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن طائرة بوينغ 737 التي تحطمت الأربعاء قرب طهران، أسقطت بصاروخ إيراني لكن عن طريق الخطأ على الأرجح.

وأوضحت لوفتهانزا أن طائرتها من طراز إيرباص عادت إلى فرانكفورت بعد "تقييم (جديد) للوضع على الصعيد الأمني في المجال الجوي حول مطار طهران".

واضافت أنها "تواصل تقييم الوضع على الأرض مع السلطات الوطنية والدولية" لكن رحلة لوفتهانزا المقررة الجمعة "ألغيت".

وكانت لوفتهانزا علّقت لساعات في الثامن من يناير كغيرها من شركات الطيران التحليق فوق إيران بعد الضربات الإيرانية على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق.

هذا المحتوى من

طهران شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

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