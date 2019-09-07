ترامب يهنئ روسيا وأوكرانيا بـ"تبادل المُعتقلين"

القاهرة - (مصراوي):

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا وأوكرانيا بتنفيذ عملية تبادل المعتقلين، معتبرا أن هذا الإجراء قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو إحلال السلام في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم السبت: "نفذت روسيا وأوكرانيا منذ وقت قليل تبادلا لعدد كبير من المعتقلين. يمثل هذا الأمر خبرا جيدا جدا وربما خطوة ضخمة أولى نحو السلام. التهاني لكلا البلدين!".

ونتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنجزت موسكو وكييف، في وقت سابق من السبت، أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا، في إجراء لاقى ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين وكذلك في العالم.

وتعليقا على هذا التطور، اعتبرت الخارجية الروسية أن تنفيذ مثل هذه العملية بات ممكنا بفضل "إبداء الإدارة الأوكرانية الجديدة بقيادة زيلينسكي موقفا عاقلا واستعدادها للتوافقات".

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم، بالمرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين حول استئناف الحوار بين أوكرانيا وروسيا ووقف النزاع في منطقة دونباس شرق بلاده.