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    ميركل تعرب مجددا عن أملها في التوصل لحل سلمي في هونج كونج

    11:31 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    ميركل تعرب مجددا عن أملها في التوصل لحل سلمي في هونج كونج

    أنجيلا ميركل

    ووهان – (د ب أ):

    أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجددا في ختام زيارتها للصين، عن أملها في التوصل لحل سلمي للوضع في كونج كونج.

    وقالت ميركل اليوم السبت في مدينة ووهان، شرقي الصين، إن أي شيء بخلاف ذلك، سيكون من وجهة نظرها "كارثة"، موضحة أنها أوضحت رسالتها في هذا الشأن خلال المحادثات التي أجرتها في بكين.

    وأكدت المستشارة أهمية الإبقاء على الحوار باستمرار، مضيفة أنه بالرغم أن التطورات في هونج كونج تحتل الصدارة حاليا، هناك قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان في الصين.

    واختتمت ميركل اليوم زيارتها للصين التي استغرقت ثلاثة أيام، بزيارة مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

    ميركل هونج كونج الصين حقوق الإنسان احتجاجات هونج كونج

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