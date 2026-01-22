إعلان

شركات سياحة إسبانية تنظم ملتقى مهني لدعم الترويج للسياحة المصرية -(تفاصيل)

كتب : أحمد العش

12:17 م 22/01/2026

ملتقى مهني لدعم الترويج للسياحة المصرية

أعلن مسئولو شركتي Viajes Carrefour & Dynamic Tours ، اليوم الخميس، عزمهم تنظيم ملتقى مهني منتصف شهر فبراير المقبل، بمشاركة نحو 250 شركة سياحة ومنظم رحلات، وذلك في إطار دعم الترويج للمقصد السياحي المصري.

وأوضحوا أن الملتقى يهدف إلى استعراض المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري، إلى جانب مناقشة آليات إعداد برامج تسويقية متكاملة تجمع بين مختلف الأنماط السياحية، بما يسهم في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الإسباني والأسواق الأخرى التي تعمل بها الشركات.

وجاء ذلك خلال اللقاءات المهنية التي عقدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار مع عدد من منظمي الرحلات الإسبان على هامش مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026 بالعاصمة الإسبانية مدريد.

الترويج للسياحة المصرية شركات سياحة إسبانية المقصد السياحي المصري

