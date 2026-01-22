إعلان

ضبط 2 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز السياحية

كتب : علاء عمران

12:20 م 22/01/2026

ضبط دقيق مدعم

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 2 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط دقيق مدعم حملات على المخابز السياحية شرطة التموين الجرائم التموينية

