سماء غائمة وصقيع.. كفر الشيخ تعلن الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ

كتب : إسلام عمار

12:22 م 22/01/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جانب من الغيوم في سماء كفر الشيخ
  • عرض 9 صورة
    الغيوم
  • عرض 9 صورة
    غيوم في السماء
  • عرض 9 صورة
    غيوم
  • عرض 9 صورة
    جانب من الغيوم
  • عرض 9 صورة
    مشهد آخر من الغيوم
  • عرض 9 صورة
    مشهد من الغيوم
  • عرض 9 صورة
    وضوح الغيوم

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، موجة طقس سيئ تمثلت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ووجود غيوم بالسماء، مصحوبة بموجة صقيع دون نشاط للرياح.

ووجّه اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحالة الطقس على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

كما كلف المحافظ بانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس ورصد أي تداعيات محتملة ناتجة عنها.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية في ميناء البرلس البحري، وبحيرة البرلس، ونهر النيل فرع رشيد، نظرًا لهدوء حالة الأمواج، الأمر الذي ساعد على استمرار أعمال الصيد وحركة الملاحة بصورة طبيعية.

الطقس درجات الحرارة كفر الشيخ

