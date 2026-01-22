سماء غائمة وصقيع.. كفر الشيخ تعلن الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، موجة طقس سيئ تمثلت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ووجود غيوم بالسماء، مصحوبة بموجة صقيع دون نشاط للرياح.

ووجّه اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحالة الطقس على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

كما كلف المحافظ بانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس ورصد أي تداعيات محتملة ناتجة عنها.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية في ميناء البرلس البحري، وبحيرة البرلس، ونهر النيل فرع رشيد، نظرًا لهدوء حالة الأمواج، الأمر الذي ساعد على استمرار أعمال الصيد وحركة الملاحة بصورة طبيعية.