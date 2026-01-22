إعلان

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:12 م 22/01/2026

تجار العُملة

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 5 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجارة العملة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي الإتجار في العملات الأجنبية المضاربة بأسعار العملات

