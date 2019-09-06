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    بومبيو: واثقون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستوقف ابتزاز إيران النووي

    08:50 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    بومبيو: واثقون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستوقف ابتزاز إيران النووي

    مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن احتفاظ إيران بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم يكشف عن نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي.

    وأضاف، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده واثقة أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستتخذ إجراءً صارمًا لوقف "سياسة الابتزاز النووي التي تمارسها إيران".

    وأعلنت إيران، أمس الخميس، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

    كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن -الأربعاء الماضي - أن بلاده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع تخصيب اليورانيوم وذلك اعتباراً من يوم الجمعة في إطار خطواتها التالية لتقليص التزاماتها النووية.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تخصيب اليورانيوم إيران

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