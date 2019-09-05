الاتحاد الأوروبي يرحب بسحب مشروع قانون مثير للجدل في هونج كونج

بروكسل- (د ب أ):

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، بسحب مشروع قانون مثير للجدل تسبب في أسابيع من الاضطرابات.

وقال الناطق باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "يفتح ما أعلنته الرئيسة التنفيذية كاري لام في الرابع من سبتمبر بأنه سيتم سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين رسميا، المجال للعمل باتجاه حل سلمي ومستدام للاضطرابات في هونج كونج".

وأضاف الناطق: "لدى الاتحاد الأوروبي مصلحة في استمرار استقرار ورخاء هونج كونج وسوف نواصل مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك الأثر على مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في هونج كونج"، بينما دعا إلى احترام الحقوق الأساسية واستقلال القضاء.

وينص مشروع القانون على السماح لسكان هونج كونج بالمثول للمحاكمة في البر الرئيسي الصيني وفقا لكل قضية على حدة.