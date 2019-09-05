بوتين: ماليزيا شريك ذو أولوية لروسيا في آسيا

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن ماليزيا شريك ذو أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا.

وأضاف: "نحن سعداء للغاية كون العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي"، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان الرئيس الروسي التقى برئيسي الوزراء الياباني والماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي: "أنا سعيد لإتاحة الفرصة لي، للحديث عن العلاقات الثنائية (بين ماليزيا وروسيا) على هامش هذا الحدث".

وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون اجتماعات المنتدى الشرقي مفيدة ومثيرة للاهتمام للشركاء الماليزيين.

من جانبه، أعرب مهاتير محمد، عن ترحيبه باستضافة الرئيس الروسي في بلاده.

وقال مهاتير محمد لوكالة "سبوتنيك"عشية لقائه مع بوتين على هامش أعمال المنتدى الشرقي، اليوم الخميس: "سنكون سعداء للغاية باستضافة الرئيس بوتين، وسيكون هذا استمرارا للحوار الذي نجريه".

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية خلال الفترة، ما بين 4-6 سبتمبر الحالي.