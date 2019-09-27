"ليلة في الخلاء".. كيف قضى الأتراك ليلتهم بعد الزلزال؟ (صور)

القبض على أكثر من 160 شخصًا في باريس خلال تفريق الشرطة للمحتجين

كتبت – إيمان محمود

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الخميس، ضرب زلزال شديد بلغت قوته 5.8 ريختر أكبر المدن التركية، اسطنبول، ما أصاب سكان المدينة بذعر شديد، هاربين إلى الشوارع التي قضوا فيها ليلتهم خوفًا على حياتهم داخل المنازل.

وأعلنت رئاسة الكوارث الطبيعية والطوارئ أن الزلزال وقع على عمق 6.99 كيلومتر في بحر مرمرة ظهر اليوم في تمام الساعة 13:59 بتوقيت تركيا، وبلغت قوته 5.8 ريختر، بينما أعلن مرصد قنديلي أن الزلزال وقع على عمق 12.6 كيلومتر وبلغت قوته 6 ريختر.

وقال معهد قنديلي: إن الزلزال تلاه عدة توابع قوية.

وعقب وقوع الزلزال، هرع سكان اسطنبول إلى الشوارع وتم إخلاء المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق على وجه السرعة، كما شهدت المدينة انقطاعا في الاتصالات الهاتفية والانترنت، مما لم يُمكن السكان من التواصل مع بعضهم البعض.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، المواطنين الأتراك يقضون ليلتهم في خيم صغيرة في الخلاء، خوفًا من الصعود إلى منازلهم بسبب توابع الزلزال.

وحمل المواطنين البطاطين وكمية كافية من الطعام والشراب واللوازم الضرورية لحاجة أطفالهم، كما أظهرت صورة أخرى أمّ تركية تنام داخل الحقيبة الخلفية لسيارتها مع أطفالها الثلاث.

ومن جهتها، أعلنت ولاية اسطنبول منح المدارس عُطلة عقب الزلزال مفيدة أنها لم تتلقى أية بلاغات بشأن خسائر مادية، بينما تسبب الزلزال في انهيار جزئي في أحد مآذن جامع بمنطقة أفجيلار.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "تي آر تي" التركية، انهيار الجزء العلوي من مئذنة مسجد أفجيالار المركزي الشهير في اسطنبول.

وفي آخر إحصائية لأعداد ضحايا الزلزال، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن الهزة الأرضية ألحقت أضرارًا في 473 منزلاً، وأصابت 34 مواطنًا تركيًا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أوقطاي في رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد) بإسطنبول، أوضح أنّ 34 مواطنًا تركيًا أصيبوا جراء الزلزال، وغادر 24 منهم المستشفى.

وأشار أوقطاي إلى تسجيل "أفاد" لـ188 هزة ارتدادية كان أشدها بقوة 4.1 درجة بعد الزلزال.