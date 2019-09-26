وزير الخارجية الألماني: تعاون القادة مع بعضهم لا يعني خيانتهم لأوطانهم

نيويورك- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، للتعاون الدولي بدلا من تبني سياسات قومية أحادية الجانب.

وقال ماس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، إن تعاون الساسة في الدول مع بعضهم البعض لا يعني أبدا خيانة دولهم،....، بل توفر الظروف المطلوبة لجعل بلادنا في حالة أفضل".

وشدد على أنه لا يمكن حل أي من القضايا المستقبلية الكبيرة من قبل دولة واحدة، وأضاف: "لا يمكن الرد على العولمة أو الرقمنة أو الهجرة إلا بإجابات مشتركة".

ويتبنى ماس موقفا مناقضا لزعماء دول أخرى، مثل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والبرازيلي جير بولسونارو والإيراني حسن روحاني، حيث قال ترامب في كلمته أمام الجمعية: "المستقبل للوطنيين".

ويعمل ماس منذ يوليو من العام الماضي على مواجهة هذه الرؤية من خلال "تحالف التعددية".

ومن المقرر أن تُجرى فعالية كبيرة بهذا الشأن، اليوم الخميس، يشارك فيها ممثلون عن أكثر من 50 دولة، أكثرهم وزراء خارجية.

ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز الاتفاقيات الدولية الحالية والدفع بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون بين الدول في المجالات التي لا تزال تحتاج لتنظيم وترتيب على الصعيد الدولي.

وسيكون هذا التحالف كيانا حرا، أي لا يظله سقف قواعد محدد لعضوية هذه الدول في التحالف، كما هو الحال، مثلا، مع مجموعة الدول السبع الصناعية أو مجموعة العشرين.

وسيركز الاجتماع التمهيدي لهذا التحالف على تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان ونزع الأسلحة و درء الأزمات وتوطيد السلام والأمن الرقمي، إضافة للتغير المناخي.

أكد ماس على المسؤولية التاريخية والخاصة لألمانيا فيما يتعلق بالتعاون الدولي، وقال: "على ألمانيا بالذات، والتي كانت قبل 80 عاما مشعلة حرائق ومدمرة في أوروبا والعالم، أن تتحمل مسؤولية خاصة عن النظام الذي يؤمن السلام".