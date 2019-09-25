بومبيو: إيران أكبر تهديد للسلام والأمن في العالم

واشنطن - أ ش أ:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن إيران ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن العالمي، مؤكدا أن "هذا الأمر لم يتغير"، وهو يستوجب عمل مشتركا.

وأضاف بومبيو ـ في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه "يجب أن نعمل معا، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط ، وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم".

وكان بومبيو قال ، في وقت سابق ، إن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، وحملت واشنطن والرياض المسؤولية لطهران .