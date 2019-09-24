زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب اسطنبول.. ولا أنباء عن ضحايا

اسطنبول- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة مدينة اسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر.

وشعر سكان ولايات مجاورة بالهزة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بأن الزلزال وقع تمام الساعة 11:00 بتوقيت إسطنبول (08:00 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 5.3 كيلومتر في بحر مرمرة، قبالة سواحل قضاء سيليفري بالجانب الأوروبي من اسطنبول.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "تي آر تي" إجلاء طلاب إحدى المدارس في سيليفري، ومجموعة من الأشخاص وهو يركضون مذعورين من أحد المتاجر.

وأكد مكتب حاكم اسطنبول على موقعه الإلكتروني عدم تسجيل أي أضرار من جراء الزلزال.

ووقع الزلزال على "فالق شمال الأناضول" الرئيسي، وأعقبه ثلاث هزات ارتدادية، وفقا لـ "تي آر تي".

وسبق أن شهدت تركيا زلازل مدمرة في الماضي، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 وتسبب في مقتل أكثر من 17 ألف شخص.