عبد العاطي يبحث مع ويتكوف ونظرائه في فرنسا وإيران وعمان التطورات في المنطقة

كتب : مصراوي

11:16 ص 15/01/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مع نظرائه في فرنسا وسلطنة عمان وإيران، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المستجدات المتسارعة في المنطقة.

وخلال اتصالات هاتفية منفصلة، أكد الوزراء على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة تفاديا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، مع التشديد على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كذلك، تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد وزراء الخارجية، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة.

وشهدت الاتصالات تقديرًا للدور المصري المحوري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر في دعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي فرنسا إيران عمان

