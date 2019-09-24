أول إضراب عمالي في عهد الحكومة اليونانية الجديدة

أثينا- (د ب أ):

بدأت نقابات العمال في اليونان، بما في ذلك عمال تشغيل العبارات والحافلات العامة، أول إضراب عن العمل منذ تولي حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس السلطة في يوليو الماضي.

وظلت العبارات التي تنقل الآلاف من سكان الضواحي والسائحين بين الجزر اليونانية رابضة على الأرصفة، بينما تقلصت بشكل شديد أعداد الحافلات العامة في المناطق الحضرية .

كما أغلقت المدارس الحكومية والمؤسسات العامة أبوابها بسبب الإضراب.

كان ميتسوتاكيس الذي تولى السلطة في 7 يوليو الماضي قد أعلن خطة طموحة لاستكمال الإصلاحات الملتزمة بها اليونان للحصول على قروض الإنقاذ والخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة.

ومن بين هذه الإصلاحات الحد من حق الإضراب، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مئات الإضرابات في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السياحة الحيوي.

ووفقا للإصلاحات ستحتاج النقابات إلى موافقة أعضائها بالأغلبية قبل بدء تنظيم أي إضراب حتى يصبح الإضراب قانونيا.