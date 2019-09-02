نائب الرئيس الأمريكي ينتقد ألمانيا بسبب عدم الوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي

وارسو- (د ب أ):

انتقد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الاثنين ألمانيا بسبب عدم الوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي الخاص بها كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما انتقد بنس تبني ألمانيا لخط أنابيب "نورد ستريم" للغاز الطبيعي الروسي.

وقال بنس في وارسو خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، "ليس من المنطقي بالنسبة للشعب الأمريكي تحمل نصيب الأسد من عبء الدفاع عن أوروبا".

كما قال بنس عقب اجتماع مع دودا إن: "رؤية ألمانيا على وجه الخصوص تتبني خط أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 وتسمح لنفسها بالاعتماد على روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة هي نقطة أخرى سوف يواصل الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) إثارتها".

ويزور بنس وارسو نيابة عن ترامب الذي أجل زيارته لبولندا للإشراف على مواجهة الولايات المتحدة للإعصار دوريان.