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القبض على إسرائيليين اثنين في كريت بتهمة اغتصاب سائحة ألمانية

10:00 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
القبض على إسرائيليين اثنين في كريت بتهمة اغتصاب سائحة ألمانية

السلطات اليونانية

تل أبيب/كريت - (د ب أ):

ألقت السلطات اليونانية في جزيرة كريت القبض على إسرائيليين اثنين بتهمة اغتصاب سائحة ألمانية 19 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الاثنين أن الرجلين 29 و 35 عاما تعرفا على الألمانية في أحد النوادي، ثم ذهبت معهما إلى فندق وأجبراها هناك على ممارسة الجنس.

وبحسب التقارير، ينفي المشتبه بهما هذه الاتهامات.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين القبض على الرجلين.

وقالت محامية الإسرائيليين في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "هذا محض افتراء"، مضيفة أنها تستطيع إثبات براءة موكليها.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، حدثت الواقعة يوم الجمعة الماضي، وتم القبض على الإسرائيليين في اليوم التالي، بعدما توجهت الفتاة الألمانية إلى الشرطة.

ومن المنتظر عرض الإسرائيليين أمام قاضي تحقيقات. ولا تزال فحوصات الطب الشرعي مستمرة.

يُذكر أنه تم القبض على مراهقين إسرائيليين في قبرص في يوليو الماضي بتهمة الاغتصاب الجماعي لفتاة بريطانية، 19 عاما، إلا أن السلطات أفرجت عنهم بعدما تراجعت السائحة عن الاتهامات. وستمثل السائحة أمام المحكمة بتهمة الإدلاء بإفادات كاذبة.

السلطات اليونانية إسرائيل جريمة اغتصاب جزيرة كريت

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