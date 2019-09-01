توقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

القاهرة – مصراوي:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن قصف الاحتلال الاسرائيلي لأراض في جنوب البلاد توقف في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية في لبنان أن قصف الاحتلال توقف في "مارون الراس وعيترون ويارون، توقف حوالي الساعة السادسة من عصر اليوم".

وكان حزب الله اللبناني أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

وأضافت قناة الميادين اللبنانية أن "المقاومة سمحت للطواقم بإجلاء المصابين من ناقلة الجند"، ولفتت إلى أن "هجوم المقاومة جاء في ذروة الإطباق الاستخباري الإسرائيلي".

وفي أول رد على عملية حزب الله قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "لبنان سيدفع الثمن"، وأصدر توجيهات لوزرائه بعدم اجراء مقابلات بخصوص التصعيد في الشمال.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية، ووقعت إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين نتيجة هجوم حزب الله".