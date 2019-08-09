التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين باتجاه أبها

الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

وقال إن "التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها".

وشدد على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

كانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أعلنت في وقت سابق من مساء الخميس، استهداف مطار أبها الدولي، جنوب غرب السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة من دون طيار.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف "تو كي".​