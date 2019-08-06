عسكري سعودي: سماء مكة المكرمة محمية من أي أهداف معادية

الرياض - (أ ش أ):

قال اللواء ركن محمد مشبب القحطاني، قائد منطقة الطائف ووحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، إن سماء منطقة مكة المكرمة محمية من أي أهداف عسكرية عبر منظومات الدفاع الجوي التي تمتلك قدرات عالية لاعتراض وتدمير أي هدف معاد.

وأضاف القحطاني، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، مساء الاثنين، أن القوات الجوية الملكية السعودية تتعاون مع القوات الأمنية الأخرى، في مراقبة حركة الحجاج وحمايتهم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تساهم بوحدات إبطال المتفجرات وأسلحة الدمار الشامل وتطهير المصابين من تلك المواد، وهي في أهبة الاستعداد طوال موسم الحج.

وأضاف القحطاني أن مشاركة القوات البرية تأتي من أجل تأمين حركة الحشود في منطقة محددة لها داخل الحرم، مع قوة أخرى خارج الحرم جاهزة لأي طارئ.