رئيس البرازيل: لن أقبل بمبلغ 20 مليون دولار إلا بعد اعتذار ماكرون

برازيليا - (أ ش أ)

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إن بلاده لن تحصل على مساعدات من مجموعة السبع إلا إذا اعتذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية عن بولسونارو قوله، اليوم /الثلاثاء/: "سأقبل المساعدات الدولية للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون.. لكن على الرئيس الفرنسي أن يعتذر لي أولًا".

يأتي هذا عقب تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردًا على سخرية الرئيس البرازيلي من زوجة الرئيس الفرنسي.

وقال ماكرون: "أعتقد أن الشعب البرازيلي يشعر بالإحراج من سلوك رئيسه وآمل في أن يحصل على رئيس أفضل عاجلًا".

وأعلنت قمة الدول الصناعية السبع، أمس، أن قادة هذه الدول وافقوا على تمويل فوري بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة بلدان غابات الأمازون، لاسيما البرازيل، في مكافحة الحرائق المستعرة في هذه الغابات، ويشمل التمويل أيضًا دعم مبادرات عالمية طويلة الأمد لحماية الغابات المطيرة.

وقال ماكرون إن غابات الأمازون تمثل "رئة الأرض"، مشيرًا إلى أن قادة المجموعة درسوا احتمال تقديم دعم مماثل إلى دول أفريقية، تعاني من حرائق غابات مطيرة، وأضاف الرئيس الفرنسي أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب أعرب عن دعمه للمبادرة، رغم عدم حضوره اجتماع في القمة بشأن البيئة.