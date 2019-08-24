كوريا الجنوبية ترصد صاروخين مجهولين أطلقتهما جارتها الشمالية تجاه بحر الشرق

سول - (أ ش أ):

رصد الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت، "صاروخين مجهولين" أطلقتهما كوريا الشمالية في اتجاه بحر الشرق.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - حسبما أوردت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - أن المقذوفين رصدا بالقرب من منطقة سون دوك، بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه بحر الشرق.

ولفتت إلى أن خبراءها يرجحون أن المقذوفين صاروخان قصيرا المدى، حلقا إلى مسافة 380 كيلو مترا على ارتفاع 97 كيلو مترا بسرعة طيران قصوى بلغت 6.5 ماخ.

وأكدت الهيئة أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مشتركا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما، بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.

يذكر أن أقصى ارتفاع لمقذوفات أطلقتها بيونج يانج كان 97 كيلو مترا وسجل اليوم، وهو أعلى ارتفاع من بين 9 تجارب صاروخية سابقة خلال العام الجاري.