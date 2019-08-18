وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية

الكويت - أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - الذي يزور الكويت حاليا - المستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات الراهنة بالمنطقة.

كما بحث الوزيران - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور كبار المسئولين بالوزارة - أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان ولي العهد الكويتي ، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع وزير الخارجية الإيراني ، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.