أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية

02:08 م الأحد 18 أغسطس 2019
وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء

الكويت - أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - الذي يزور الكويت حاليا - المستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات الراهنة بالمنطقة.

كما بحث الوزيران - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور كبار المسئولين بالوزارة - أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان ولي العهد الكويتي ، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع وزير الخارجية الإيراني ، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

هذا المحتوى من

صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي إيران

الخبر التالى:

إدانات دولية للهجوم على حفل زفاف بكابول
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان