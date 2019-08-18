مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون يلتقون في سول هذا الأسبوع

سول- (د ب ا):

قال مصدر دبلوماسي اليوم الأحد إن دبلوماسيين كوريين جنوبيين وأمريكيين سوف يعقدون مباحثات في سول هذا الأسبوع بشأن المشاركة في تكاليف الحفاظ على بقاء القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين تشانج وون سام سوف يلتقى نظيره الأمريكي تيموثي بيتس بعد غد الثلاثاء. ويشار إلى أن تشانج وتيموثي كانا كبيرا المفوضين في المفاوضات السابقة بشأن اتفاقية الإجراءات الخاصة، وهو اتفاق دفاعي لتقاسم تكاليف أفراد القوات الأمريكية في كوريا وعددهم 28500 .

وقال مصدر رفض الكشف عن هويته" كبيرا المفاوضين تشانج وبيتس يعتزمان تبادل الآراء حول المفاوضات بشأن اتفاقية الإجراءات الخاصة الحادية عشرة التي سوف يتم إطلاقها قريبا".

ويذكر أنه وفقا للاتفاقية العاشرة لهذا العام، وافقت سول على دفع 04ر1 تريليون وون (7ر858 مليون دولار) بزيادة بنسبة8.2 % مقارنة بالعام الماضي. ونظرا لأن الاتفاقية التي تستمر لمدة عام، سوف تنتهى في نهاية هذا العام، من المتوقع أن تبدأ سول وواشنطن المفاوضات بشأن الاتفاقية الجديدة قريبا.