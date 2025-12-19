وزير الأوقاف ينعى إماما وخطيبًا بمديرية أوقاف الشرقية

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ عبد الرحمن نصر الله محمد، الإمام والخطيب بإدارة أوقاف شرق الزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

