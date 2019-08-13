أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

أهم الأحداث حول العالم: الملك سلمان يلتقي ولي عهد أبوظبي في الديوان الملكي

12:30 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2019
أهم الأحداث حول العالم: الملك سلمان يلتقي ولي عهد أبوظبي في الديوان الملكي

الملك سلمان وولي عهد أبو ظبي

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في الديوان الملكي بقصر منى، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

سلمان بن عبدالعزيز السعودية البحرين عدن الكيان الصهيوني

الخبر التالى:

مدمرة بريطانية تبحر للخليج للانضمام إلى المهمة الأمريكية لحماية السفن التجارية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان