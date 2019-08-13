أهم الأحداث حول العالم: الملك سلمان يلتقي ولي عهد أبوظبي في الديوان الملكي

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في الديوان الملكي بقصر منى، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).