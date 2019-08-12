  • عاجل:الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق (مُستند)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع لبحث تطورات عدن

    10:41 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع لبحث تطورات عدن

    علم دولة البحرين

    المنامة - (أ ش أ):

    أعلنت البحرين ترحيبها بدعوة السعودية للحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية بالمواجهات التي نشبت في مدينة عدن، لعقد اجتماع عاجل على أرض السعودية .

    واعتبرت البحرين - في بيان لوزارة خارجيتها، بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - الدعوة السعودية "خطوة هامة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي".

    وأكدت البحرين أن هذه المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري الهام الذي تضطلع به السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية الشقيقة بشكل خاص، من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

    كما اعتبرت أن المبادرة تجسد رؤية السعودية الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى.

    وشددت المنامة على موقفها الراسخ والداعم تماماً للمملكة العربية السعودية فيما تنجزه من مبادرات وما تبذله من جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    البحرين عدن الحكومة اليمنية السعودية

    الخبر التالى:

    الادعاء الفيدرالي البرازيلي يعترض على ترشيح نجل الرئيس سفيرا لدى واشنطن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان