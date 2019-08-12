البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع لبحث تطورات عدن

المنامة - (أ ش أ):

أعلنت البحرين ترحيبها بدعوة السعودية للحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية بالمواجهات التي نشبت في مدينة عدن، لعقد اجتماع عاجل على أرض السعودية .

واعتبرت البحرين - في بيان لوزارة خارجيتها، بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - الدعوة السعودية "خطوة هامة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي".

وأكدت البحرين أن هذه المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري الهام الذي تضطلع به السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية الشقيقة بشكل خاص، من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

كما اعتبرت أن المبادرة تجسد رؤية السعودية الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وشددت المنامة على موقفها الراسخ والداعم تماماً للمملكة العربية السعودية فيما تنجزه من مبادرات وما تبذله من جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل.