ولي العهد السعودي والرئيس اليمني يبحثان التطورات الأخيرة في عدن

القاهرة- (مصراوي):

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مشعر مِنى، أمس الأحد، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الطرفان خلال الاجتماع، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات الأخيرة في مدينة عدن.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.​