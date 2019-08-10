أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن ليبيا بطلب من فرنسا

09:11 م السبت 10 أغسطس 2019
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن ليبيا بطلب من فرنسا

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (أ ش أ)
أفادت قناة (العربية) الإخبارية الليلة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد بعد نحو ساعة جلسة طارئة بشأن ليبيا بطلب من فرنسا.
ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية.
وقالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا السبت؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

مجلس الأمن فرنسا ليبيا

الخبر التالى:

"جيم أوف درونز".. تهديد إيران يتزايد في سماء الخليج
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان