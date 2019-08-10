الصين تدعو بريطانيا إلى وقف التدخل في شؤونها الداخلية

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين، اليوم السبت، رفضها تواصل الحكومة البريطانية بشكل مباشر مع الرئيسة التنفيذية لمنطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة لممارسة الضغوط عليها، داعية لندن إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم /السبت/ تعليقا على إجراء وزير الخارجية البريطاني اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" حول الوضع في المنطقة.

وقالت يينغ "إن هونج كونج منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية. لقد ولت الأيام التي كانت فيها تحت الحكم الاستعماري البريطاني. وبعد عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، ليس للجانب البريطاني السيادة وحقوق الحكم والمراقبة على المنطقة وإن شؤون هونج كونج لا تحتمل أي تدخل أجنبي".

وأضافت يينغ "وفقا للقانون الأساسي، فإن الحكومة الصينية الشعبية المركزية مسؤولة عن الشؤون الخارجية المتعلقة بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. ومن الخطأ أن تتصل الحكومة البريطانية مباشرة بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج لممارسة الضغوط عليها".

وتابعت يينغ "يحث الجانب الصيني المملكة المتحدة على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن توجيه اتهامات عشوائية وتحريضية لهونج كونج".