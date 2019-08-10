سول تصف إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية بأنه"استعراض للقوة"

سول- (د ب ا):

أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن اعتقاده بأن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي الهوية، يعد استعراضا لقوتها ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي سيبدأ الجزء الرئيسي منها يوم غد الأحد ولمدةأسبوعين.

ونقلت وكالة يونهاب الكويرة الجنوبية عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج أن مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع وزير الدفاع جونج كيونج-دو ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني سوهون في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن الوزراء المعنيين يرون أن الإطلاق يهدف أيضا إلى اختبار قدرة الصواريخ قصيرة المدى، والتي طورتها كوريا الشمالية حديثا.

وقالت "كو" إن الوزراء يعتقدون أن كوريا الشمالية تجري تدريباتها العسكرية الصيفية حاليا، ولا توجد تحركات عسكرية ضد كوريا الجنوبية، بيد أن الوزراء دعوا بيونج يانج إلى وقف التحركات العسكرية، حيث إن إطلاق سلسلة من الصواريخ قد يصعد حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت كو إلى أنه تم تقدير ما أطلقتهما بيونج يانج على أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى وفقا للوزراء.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت مبكر من اليوم السبت مقذوفين مجهولي الهوية في اتجاه البحر الشرقي بالقرب من مدينة هام هيونج الساحلية الشرقية بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي في غضون الساعة 5:34 و5:50 على التوالي.