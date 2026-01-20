رئيس الإمارات يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

أبوظبي - (د ب أ)

قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الدعوة الموجهة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اليوم إن قرار دولة الإمارات يعكس أهمية المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تضم عشرين نقطة، نظرا لدورها المحوري في صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على ثقة دولة الإمارات بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "والتزامه الراسخ بإحلال السلام على الصعيد العالمي، وهو ما تجسّد في رعايته للاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية".

واكد جاهزية دولة الإمارات للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف مجلس السلام، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق الازدهار للجميع.